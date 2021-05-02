مواعيد عرض مسلسل "بنت السلطان" الحلقة الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، حيث تقدم الفنانة روجينا البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسلها "بنت السلطان".





مواعيد عرض "بنت السلطان"

ويعرض مسلسل "بنت السلطان" عبر قناة النهار عرض أول: 8 مساء وإعادة: 1 صباحا، 6 صباحا، 10 صباحا.





كما يتم عرضه أيضا عبر قناة النهار دراما في تمام 9 مساء وتكون الإعادة 2 صباحا، 7 صباحا، 11 صباحا.





أبطال مسلسل "بنت السلطان"