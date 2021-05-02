تعرف على موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان 2021

يوافق اليوم الأحد اليوم العشرين من شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب:



