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تعرف على موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان 2021

الأحد 02/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
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يوافق اليوم الأحد اليوم العشرين من شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب:

موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في القاهرة  6:33 م

موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في الإسكندرية 6:39 م
     
موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في الإسماعلية 6:30 م
  
موعد صلاة المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في شرم الشيخ 6:18 م
  
موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في أسوان 6:20 م 

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