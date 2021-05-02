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تعرف على موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان 2021
الأحد 02/مايو/2021 - 12:56 م
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يوافق اليوم الأحد اليوم العشرين من شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب:
موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في القاهرة 6:33 م
موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في الإسكندرية 6:39 م
موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في الإسماعلية 6:30 م
موعد صلاة المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في شرم الشيخ 6:18 م
موعد آذان المغرب اليوم 20 من شهر رمضان 2021 في أسوان 6:20 م
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