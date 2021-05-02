الغرفة التجارية تطالب المطاعم و المقاهي بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة

طالبت الغرفة التجارية بالجيزة جميع المطاعم و المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بنسبة الإشغالات المقررة من وزارة الصحة، وذلك حتى لاتتعرض المنشأة للمساءلة القانونية والغرامة، وقد تصل إلى حد إيقاف النشاط، وذلك حفاظا على سلامة المجتمع وسلامة العاملين.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن اتباع التعليمات الاسترشادية والوقائية من قبل أي منشأة هو أمر ضروري حفاظا على رأس مال المنشأة واستثماراتها، ومن قبل ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين سواء العاملين بها أو المترددين عليها، مشيرا إلى أن الالتزام بنسب الأشغال وتحقيق التباعد الاجتماعي يحافظ على سلامة المواطنين.

وشدد إمبابي في تصريحات صحفية، على جميع المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم تقديم الشيشة لعملائهم، حيث إن هناك حملات بشكل يومي على المقاهي للتأكد من عدم مخالفة المقهى او الكافيه وتقديم الشيشة للزبائن، موضحا أن مخالفة الشيشة تصل إلى حد غلق المنشأة وإيقاف النشاط بشكل نهائي وفقا لآخر قرار للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء أكد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.



