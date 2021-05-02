"رُسمت في العصر الإسلامي".. خبير يكشف العدد الحقيقي لأيقونات دير سانت كاترين الأثرية

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، عن العدد الحقيقي لأيقونات دير سانت كاترين الأثرية، والتي تُعد من أجمل وأروع أيقونات العالم.



جاء ذلك تعليقًا على تسجيل 43 أيقونة أثرية بعد موافقة مجلس الإدارة، وأكد ريحان أن إجمالي عدد الأيقونات والمقتنيات المسجلة حتى الآن عبر سنوات مضت 1043 قطعة وتشمل أيقونات ومقتنيات ومخطوطات.



وقال ريحان إن الأيقونة هي الصور المرسومة للسيد المسيح أو السيدة العذراء أو لأحد القديسين وفي الأغلب هي تحكي مواقف وقصص تتعلق بالعقيدة وبالسير المسيحية.



وأشار ريحان إلى أن دير سانت كاترين يضم أكثر من 2000 أيقونة حُفظت كاملة طوال العصور الإسلامية التي مرت عليها وحتى الآن.



وأضاف إلى أن أيقونات الدير من القرن السابع حتى التاسع عشر الميلادي رُسمت في العصر الإسلامي، كما لم يمنع المسلمون جلب الأيقونات من خارج مصر إلى الدير.



وقد جُلب إلى الدير عددًا كبيرًا من الأيقونات من خارج مصر وتُعرض حاليًا بمعرض خاص أقامه الرهبان ببرج القديس جورج في دير سانت كاترين يُطلق عليه "متحف الدير" كما تعرض بكنيسة التجلى والكنائس الصغيرة والملحقة وغرف ملابس الكهنة والصوامع.