القمص سرجيوس: الرئيس السيسي وضع أساس لمعنى المواطنة (فيديو)

قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، إن التلاحم الذي حدث بين المصريين بعد ثورة 30 يونيو كان فوق الخيال، مشيدا بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأقباط، مستشهدا بما فعله عندما استشهد عدد من المصريين الأقباط في ليبيا.



وأشار "سرجيوس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي وضع أساس لمعنى المواطنة، مؤكدا أن هناك تغيير كامل في مفهوم المواطنة وقبول لآخر تشهده مصر، وهو ما سيجعل مصر من اهم وأكبر الدول في العالم.



وأضاف أن المعدن المصري الأصيل ظهر منذ 30 يونيو ومستمر حتى اليوم، مؤكدا أن الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها الكنائس والمساجد بعيدة عن الدين.

