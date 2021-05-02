خبير يكشف أسرار "43 أيقونة" بدير سانت كاترين بعد تسجيلهم كآثار

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار ورئيس لجنة تسجيل أيقونات ومقتنيات دير سانت كاترين تحت إشراف خالد عليان مدير عام مناطق جنوب سيناء، عن تفاصيل 43 أيقونة تم تسجيلها كقطع أثرية بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.



وأشار ريحان في تصريحات إلى الفجر إلى أن نماذج من الأيقونات الـ 43 المسجلة، والتي تحكي قصصًا تتعلق بالتراث المسيحي، ومنها.



أيقونة "مار جرجس" على جواده يطعن التنين بالحربة وتمثل انتصار الخير على الشر وتعود إلى القرن 13م.



أيقونة تمثل رسم للسيدة العذراء الحنونة تحمل السيد المسيح الذي يضع وجه على وجهها على خلفية ذهبية القرن 13م.



أيقونة القديس ديمتريوس المعالج للناس البسطاء مرتديًا ملابس الطبيب القرن 13 – 14م.



أيقونة تمثل النبي موسى يتلقى الوصايا العشر خالعًا نعليه أسفل قدميه ويتلقى الألواح بيديه المغطاه بثوبه القرن 14م.



أيقونة تمثل النبي هارون في منظر نصفي برداء باللون الأحمر وبيده اليمنى مبخرة القرن 14م، أيقونة تمثل عيد العنصرة القرن 14م.



وتابع ريحان أن ضمن هذه الأيقونات أيقونة تمثل السيد المسيح جالسًا على العرش مرتديًا الملابس الكهنوتية وتعود إلى القرن 15م.



وأيقونة القديس ألكسيوس رئيس أساقفة روسيا القرن 17م.



وأيقونة تمثل الأقمار الثلاثة رؤساء الكهنة القديس باسيلوس الكبير ويوحنا ذهبى الفم وغرغريوس اللاهوتى القرن 17م.



وأيقونة الميلاد وتمثل السيد المسيح في المغارة داخل مزود ملفوف بالأقماط القرن 17م.



وأيقونة تمثل القديسة كاترين وهي مسجونة ويزورها ملاك يحمل إكليل الشهادة وترتدى الزى الملوكى على رأسها تاج القرن 17م.



وأيقونة تمثل القديس يوحنا المعمدان في البرية القرن 17م.



وأيقونة الشفاعة القصوى القرن 18.



وأيقونة تمثل السيدة العذراء المرشدة تشير باليد اليمنى إلى المسيح طفلًا القرن 19م.



وأيقونة روسية تمثل القديس داميانوس مطران راستوف بروسيا مرتديًا الحلة الأسقفية القرن 19م.



وأيقونة تمثل رئيس الملائكة ميخائيل يغير مجرى النهر ونجاة كنيسة الراهب أرخيبوس القرن 19م، أيقونة القديس يوانكيوس القرن 19م.