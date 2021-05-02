تركيا تعتقل 212 متظاهرًا في عيد العمال

أعلنت السلطات في تركيا، اليوم الأحد، اعتقال 212 متظاهرًا، في ذكرى الاحتفال بعيد العمال، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

واعتقلت السلطات التركية، 212 شخصًا، بسبب أنهم أرادوا التجمع بميدان تقسيم في إسطنبول، بحسب محافظ إسطنبول علي يرليقايا.

وكانت الشرطة التركية، اعتقلت في منطقة عثمان بيه 15 من أعضاء الاتحاد الاشتراكي الثوري رفعوا لافتات مكتوب عليها "سننتصر من الحرم الجامعي إلى الشارع" كما تم اعتقال 20 شخصاً من منطقة "مجيدية كوي" و40 شخصاً في شيشلي من بين من أرادوا التظاهر ضد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان"" التركية.

وقد أغلقت الشرطة التركية، جميع الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم وشارع الاستقلال في 1 مايو.