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السيسي مهنئا المصريين بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد: احتفالاتنا تعكس وحدتنا

الأحد 02/مايو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعب مصر بمناسبة احتفالات شم النسيم، وعيد القيامة المجيد، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك".
وكتب "السيسي"، "أهنىء شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه".
وأضاف الرئيس السيسي، "فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير".

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