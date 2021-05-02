ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 2 مايو.





ويحتل هاري كين نجوم هجوم فريق توتنهام هوتسبير حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف

2 – محمد صلاح 20 هدف

3- برونو فرنانديز 16 هدف

6- سون هيونج مين 15 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 15 هدف

5- باتريك بامفورد 14 هدف

7-الكسندر لاكازيت 13 هدف

8- جيمي فاردي 13 هدف

9 -أولي واتكينز 13 هدف

10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف



