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ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الأحد

الأحد 02/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 2 مايو.

ويحتل هاري كين نجوم هجوم فريق توتنهام هوتسبير حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 15 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

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