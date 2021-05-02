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كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الأحد 02/مايو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا اليوم الأحد 2 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: مينجويزا، بيكيه، لينجليه.
خط الوسط: ديست، بوسيكيتس، دي يونج، بيدري، ألبا.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان.

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