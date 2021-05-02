ضبط 60 مقهى.. محافظة الجيزة تواصل حملاتها لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية



- حي بولاق الدكرور

تمكنت حملة مماثلة بحي بولاق الدكرور من إغلاق وتشميع عدد من المحال المخالفة والمقاهي بشوارع ( فيصل، المساكن، العشرين، ترعة عبدالعال1، ترعة عبدالعال 2، كفر طهرمس، ناهيا، التحرير) ومصادرة عدد 286 شيشة 775 كرسي وتم تحرير عدد 97 محضر مخالفة لعدم إرتداء الكمامة.



- مركز ومدينة منشأة القناطر

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط عدد 7 مقاهي مخالفة للإجراءات ومصادرة عدد 50 شيشة و4 إستاند و 48 كرسى وتحرير 12 محضر إشغال طريق و6 محاضر إنتظار مخالف لسيارات النقل، وذلك خلال حملة لإدارة الإشغالات بشوارع ( برقاش الرئيسى، المعهد الديني، منشية رضوان، المنصورية، سلومة، المدرسة الثانوى، المغاربة، الموقف الجديد)، وإيقاف وإزالة لبناء بدون تصريح بقرية عبدالصمد بالمنصورية، كما يجرى إستكمال تركيب أعمدة الإنارة بالمدخل الرئيسى لقرية بنى سلامة والمرحلة لثانية بمدخل أبوغالب.



- حي الوراق

نفذت أجهزة حي الوراق بالتعاون مع وحدات ناقلات الأمراض حملة لرش وتعقيم بعض المؤسسات الحكومية والشوارع ضمن الإجراءات الإحترازية وللقضاء على الحشرات الطائرة والتى تنتشر خلال تلك الفترة من العام.



- مركز ومدينة البدرشين



خلال حملة لمركز ومدينة البدرشين بشوارع ( سوق المدينة، النيل السعي، عمرو بن العاص، المستشفى، الطريق السريع) تم ضبط 3 مقاهى مخالفة و6 محال للعمل بعد مواعيد الغلق الصيفية والتي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتشميع والغلق وتحرير محاضر مخالفة للملاك.



- مركز ومدينة أوسيم

رصدت أجهزة مركز ومدينة أوسيم عدد 30 محل ومقهى لعدم إلتزامها بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة، إلى جانب مصادرة عدد من الشيش والكراسي والطاولات خلال حملة ليلية بنطاق بشتيل.



- مركز ومدينة الحوامدية



أصدر مركز ومدينة الحوامدية قرارات بالغلق والتشميع بحق منشأتين للعمل بدون تصريح عبارة عن مصنع للحلويات بطريق 11 بنطاق المدينة، ومحل منجد بشارع الوحدة بأم خنان.

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، جهودها المكثفة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا داخل الكافيهات والمقاهي وتطبيق العقوبات اللازمة ضد المخالفين.وفي السطور التالية نرصد لكم ماذا قدمت المحافظة خلال 24 ساعة الماضية:-- حي الدقيقام بحملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق المحال والمقاهي للإجراءات الاحترازية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 20 مقهى مخالف وتم مصادرة عدد 362 شيشة و 96 كرسي وتحرير 6 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق و 31 محضر عدم ارتداء كمامة و4 محاضر إنتظار خاطئ وعدد 2 محضر لإتلاف الطريق، كما تمكنت لجان المتابعة من رصد حالة لبناء مخالف وضم المساحة الخلفية لأحد العقارات بشارع النرجس وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.حي العجوزةشنت أجهزة حي العجوزة حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من سريان الإجراءات الإحترازية بشوارع ( العجوزة 1، العجوزة 2، شرق الترسانة، أرض اللواء، عبده خطاب، ترعة المجنونة، الطريق الأبيض، الغاز، باجور الثلج، النيل، أحمد عرابى، إبراهيم البعثى، 26 يوليو، عبدالمنعم سند، الدري، ميدان موسى جلال، الصفطاوى، مجمع المدارس، شمال المحور) حيث تم مصادرة عدد من حالات الإشغالات وإيداعها مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك.