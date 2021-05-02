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موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

الأحد 02/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ثنائي هجوم المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

وطلب موسيماني من إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، رحيل الثنائي والتر بواليا ومحمود عبدالمنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب تراجع مستواهم هذا الموسم.

وحصل بواليا على العديد من الفرص هذا الموسم منذ أن انضم من الجونة، لكنه لم يظهر مع الأهلي بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى كهربا الذي غاب عن المشاركة في العديد من مباريات الفريق الأحمر بسبب معاقبته لعدم الالتزام.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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