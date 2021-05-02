رئيس تجارية الإسماعيلية يشدد علي متابعة المنافذ والمعارض

شدد النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالمرور الدائم والمستمر على المنافذ والمعارض التي تُشارك بها الغرفة، وذلك للوقوف على التزام التجار بالأسعار الاسترشادية.



حيث تفقد أحمد إسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية، معرض الدائم للسلع الغذائية بنادي المنتزه بالشيخ زايد حي ثالث، والذي يضم 18 من العارضين والعارضات وكذلك منافذ كلنا واحد بالشيخ زايد أمام مكتبة مصر العامة ومنفذ الغرفة بجوار مديرية التربية والتعليم.



وقال إسماعيل " أنه تم التنبيه على كافة العارضين والعارضات بالمنافذ التابعة للغرفة بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين لتلبيه كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك.

