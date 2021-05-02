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ارتفاع عجز التجارة الهندية إلى 15.24 مليار دولار في أبريل
الأحد 02/مايو/2021 - 01:31 م
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أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في أبريل ، بحسب ما نشرت "رويترز".
وارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار.
خضعت الهند إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية.
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