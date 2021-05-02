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3 إصابات بالسلالة الهندية لكورونا في الأردن

الأحد 02/مايو/2021 - 01:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأحد، 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

قررت السلطات الأردنية، إيقاف رحلات القادمين من الهند، والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوما، على خلفية الارتفاع القياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

 

وجاءت الإجراءات الجديدة، بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعا لنقل العدوى للأردن.

 

وأوضح وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد لفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.

 

وقال إن استمرار قرار إيقاف الرحلات مع القادمين من الهند والمتواجدين خلال 14 يوما يعتمد على المعلومات والدراسة الواردة من اللجان الوطنية للأوبئة.

 

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