زيادة غير مقلقة.. ماذا نتج عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر؟

كأي دولة، تأثرت مصر بالموجة الثالثة لفيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية بعد أن عجزت الحكومات في السيطرة عليه.



إصابة عائلات كاملة

وخلال الموجة الثالثة لكورونا بمصر، شهدت البلاد إصابة عائلات بأكملها، ويمكن لشخص واحد أن يصيب عائلة، ووجدنا ذلك بالفعل في الحالات التي وردت للوزارة.



زيادة الإصابات غير مقلقة

وفي هذا الشأن قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي على المستوى المحلي مطمئن، وشهدت البلاد زيادة في الإصابات لا تتعدى 10% على أساس أسبوعي، وهذا مطمئن ولا يثير القلق على الإطلاق.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن الوضع المطمئن والذي نتحدث عنه موجود لدينا عبر الإحصاءات التي نعلنها يوميًا وفقًا للحالات المؤكدة معمليًا، متابعا: "لدينا رصد يومي للمصابين بكورونا، والكل يعمل على أرض الواقع للتأكد من عدد الحالات المؤكدة بالإصابة".



زيادة الإصابات منذ مارس حتى الآن

وشهد المنحى الوبائي لمصر زيادة تدريجية وتصاعدا مستمرا في أعداد إصابات كورونا منذ مطلع مارس الماضي حتى الآن، بينما تتذبذب أعداد الوفيات بين 45 و60 حالة يوميًا.



أسبوعان حاسمان في مصر

فيما قالت تقارير إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر، بسبب الاحتفال بالأعياد والمناسبات التي سيترتب عليها زيادة أعداد الإصابات بشكل أكبر بكثير من الفترة الحالية.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".