رئيس الوزراء يتفقد تطوير الشاطئ العام بالغردقة (صور)

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث جاءت جولة رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة.



شملت جولة رئيس الوزراء لمدينة الغردقة تفقد عدد من المشروعات منها ميدان جهينة وميدان سينزو وسوق الخضار الجديد والأعمال التجديدات بشاطئ العام رقم 4 وعدد من ميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة.



ومن جانبه كلف مدبولي اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي ما زالت لم تنتهي الأعمال وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدم فتح مشوعات جديدة الا بعد الانتهاء تماما من المشروعات القائمة