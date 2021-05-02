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سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

الأحد 02/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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هنأ الدكتور حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الشامسي، عن خالص التهاني القلبية لجميع الأخوة الأقباط، بمصر وبدول العالم داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط بالخير والبركات.

وغرد حمد الشامسي عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "‏التهاني الصادقة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري الشقيق والأخوة الأقباط خصوصاً بمناسبة ‎#عيد_القيامة المجيد.عسى أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الأمة العربية بالأمن والأمان وأن تنعم مصر بالإزدهار والتطور بقيادة فخامة الرئيس".

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