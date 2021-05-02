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انكماش اقتصاد دولة الإمارات 6.1 % العام الماضي

الأحد 02/مايو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
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قال المركز الإماراتي الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم إن اقتصاد دولة الإمارات انكمش 6.1 % العام الماضي، مع تضرر عدة قطاعات رئيسية من أزمة فيروس كورونا، بحسب "رويترز" .

وجاء في تقرير للمركز من واقع بيانات أولية أن الاقتصاد تأثر بالتراجع الكبير لحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمية في 2020.


انكمش الاقتصادي غير النفطي 6.2 بالمئة، وتراجع قطاع الخدمات 23.6 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة 13.1 بالمئة، والإنشاء 10.4 بالمئة.

كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.5 بالمئة هذا العام.

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