رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

حسم مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة موهبة نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني، داريو سارمينتو صاحب الـ18 عاما، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.





مانشستر سيتي يحسم صفقة داريو سارمينتو

من جانبه أعلن مسؤولو نادي إستوديانتيس في بيان رسمي انتقال لاعبهن الشاب عن الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مطلع الموسم الكروي المقبل.





وأصبح الشاب الأرجنتيني سارمينتو ثاني أصغر لاعب يلعب في صفوف الفريق الأول بنادي إستوديانتيس، عندما شارك بديلا في مواجهة هوراكان في 2019 وكان عمره وقتها 16 عاما وسبعة أشهر.





الجدير بالذكر أن سارمينتو قد شارك مع منتخبات الأرجنتين تحت 16 و17 و20 عاما كما خاض 22 مباراة مع الفريق الأول لإستوديانتيس، وقدم مستويات عالية حتى أطلق عليه المتابعون لقب "ميني ميسي".



