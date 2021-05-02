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رئيس الوزراء السوداني يعيّن مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور

الأحد 02/مايو/2021 - 01:54 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، تعيين مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم السلم الاجتماعي في غرب دارفور (غرب السودان).

 

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقى اليوم في مدينة الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) وفد القبائل العربية بولاية غرب دارفور.

 

كما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفد قبيلة المساليت بولاية غرب دارفور، وبحث مع الوفد أسباب وتداعيات أحداث الانفلات الأمني بالولاية، ووعد بتكوين لجان وإصدار قرارات حاسمة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار بالولاية.

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