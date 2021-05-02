Advertisements

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

الأحد 02/مايو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

منذ ثلث ساعة

رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

بيريز يصدم رونالدو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

01:29 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي