تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه الهلال نظيره فريق الشباب، في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان" لكرة القدم.





وتقام مباراة الهلال والشباب، في من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو المقبل.





وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الهلال جدول ترتيب الدوري السعودى للمحترفين برصيد 48 نقطة، ثم يأتي الشباب في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.



