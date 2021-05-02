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تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين
الأحد 02/مايو/2021 - 01:58 م
غدير أحمد
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يواجه الهلال نظيره فريق الشباب، في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان" لكرة القدم.
وتقام مباراة الهلال والشباب، في من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو المقبل.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل الهلال جدول ترتيب الدوري السعودى للمحترفين برصيد 48 نقطة، ثم يأتي الشباب في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
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