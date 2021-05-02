تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن مباريات الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





تشكيل ليفربول المتوقع:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: فابينيو، كاباك، أرنولد، روبرتسون.





خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو ألكانتارا.





خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة بينما ليفربول فى المركز السادس برصيد 54 نقطة.



