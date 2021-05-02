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شيخ الأزهر: آن الآوان لنتجه إلى التعامل مع القضايا محل الخلاف (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه بعد تفكير طويل اهتدوا إلى فكرة عملية في التعامل مع ملف التجديد، تقوم على استطلاع آراء الوزراء والمؤسسات المعنية لتحديد القضايا التي يرونها أنها في حاجة إلى تغيير أو تعديل مع بيان الأسباب.

وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أنهم تلقوا ردود عديدة تم ضمها إلى قائمة من الموضوعات كان يحتفظ بها لنفسه، وتم عرض كل هذا على طاولة البحث في هيئة كبار العلماء، واستغرق البحث وقت طويلا، لافتا إلى أنه في 14 نوفمبر 2015 عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمر في الأقصر لمناقشة الأمر.

وأضاف أنه أكد خلال كلمته في المؤتمر على أنه آن الآوان نتجه بمؤتمراتنا إلى التعامل مع مع المشكلات والقضايا محل الخلاف، أو محل الصمت، أو محل التهيب من الاقتراب منها تحسبل لردود أفعال المتشددين من فقهائنا.

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