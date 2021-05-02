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تفاصيل إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على لهو الأطفال

الأحد 02/مايو/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بينهم بقرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر لخلافات بينهم بسبب الاجيرة ولهو الأطفال.
وكان تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بنشوب مشاجرة في قرية يتتماي التابعة لمركز ميت غمر.
وانتقلت قوة أمنية بقياظة رئيس مباحث ميت غمر وقوة مرافقه له، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من (طرف أول) السعيد أحمد الغزالي 31 سنة عامل، مصابا بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالعضلات والأوردة والشرايين للرقبة، والد زوجته صالح سالم لهلوب 53 سنة فلاح ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس.
وطرف ثان تامر كمال محمد البطش 41 سنة عامل مصابا بقطع بوتر ابهام اليد اليمني، وشقيقه حسام كمال محمد البطش 38 سنة حلاق مصابة بجرح قطعي بفروة بالرأس، وجميعهم يقيمون قرية "سنتماي" دائرة المركز.

وبتكثيف التحريات تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلا منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وآلة حادة " سكين " بحوزة كلا من الأول والثالث وإحداث ما بهم من إصابات.. وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة " لهو الأطفال ".

تم ضبط طرفي المشاجرة والألتين المادتين وبمواجهتهم.. تبادلوا الإتهام فيما بينهم لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۸۰۳۳ جنح مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.
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