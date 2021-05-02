حال الفوز على صن داونز.. منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021، عن مواجهة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي للمرة الثالثة على التوالي في البطولة الأفريقية.





وسيلتقي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (الفائز من شباب بلوزداد والترجي - الفائز من الأهلي وصن داونز).





ومن المفترض أن يواجه الأهلي الفريق الجنوب أفريقي في ذهاب ربع النهائي أحد أيام 15 أو 16 أو 17 من مايو الجارى، على أن تقام مباراة العودة نهاية هذا الشهر.





جدير بالذكر، أن الأهلي فاز بالنسخة الأخيرة للبطولة على حساب الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.



