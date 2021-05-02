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اتحاد الكرة يستقر على استكمال الكأس بعد نهاية الدوري

الأحد 02/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقر مسؤولو لجنة التطبيع بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على استكمال مشوار بطولة كأس مصر بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب ما أشارت إليه المصادر"استقرت اللجنة على استكمال كأس مصر بعد نهاية الدوري يوم 30 سبمتر المقبل".

وأضاف "حدنا الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري، موعدًا لمباريات الكأس خلال جدول المسابقة الذي أعلن منذ أيام، نظرًا لعدم وجود مساحة زمنية كافية لإستكمال المزيد من مباريات الكأس خلال الموسم".

وتابع "إذا لم يُكمل الأهلي وبيراميدز، مشوارهما الأفريقي، يمكن وقتها إجراء بعض التعديلات على المواعيد الخاصة بكأس مصر أو الدوري".

واختتم" استكمال بطولة الكأس بعد نهاية الدوري، لا يمثل أزمة، خاصة مع تبقي عدد قليل من مباريات كأس مصر".

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