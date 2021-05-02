باريس يتجاهل ميسي من أجل مبابي

أفادت تقارير صحفية فرنسية، ان نادي باريس سان جيرمان بدأ يتجاهل التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، من أجل نجمه كليان مبابي.





ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، ان أولوية نادي باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، هي تجديد عقد كليان مبابي نجم الفريق، وعدم ضم ليونيل ميسي.





وأشارت الصحيفة: يعمل النادي الباريسي على تجديد عقد النجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022، ومازال في تواصل معه حتي الآن.





واكدت: ان أمام النجم الأرجنتيني ميسي خياران لا ثالث لهما، الأول التجديد مع برشلونة والبقاء وعدم الرحيل، والثاني الإنتقال إلى باريس سان جيرمان، لانه النادي الوحيد الذي يريد الحصول على خدماته.





وكانت شبكة "TNT سيورت البرازيلية" قالت في الاسبوع الماضي، ان باريس سان جيرمان تقدم بعرض رسمي لميسي، يشمل موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.



