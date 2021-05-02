Advertisements

باريس يتجاهل ميسي من أجل مبابي

الأحد 02/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
أفادت تقارير صحفية فرنسية، ان نادي باريس سان جيرمان بدأ يتجاهل التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، من أجل نجمه كليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، ان أولوية نادي باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، هي تجديد عقد كليان مبابي نجم الفريق، وعدم ضم ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة: يعمل النادي الباريسي على تجديد عقد النجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022، ومازال في تواصل معه حتي الآن.

واكدت: ان أمام النجم الأرجنتيني ميسي خياران لا ثالث لهما، الأول التجديد مع برشلونة والبقاء وعدم الرحيل، والثاني الإنتقال إلى باريس سان جيرمان، لانه النادي الوحيد الذي يريد الحصول على خدماته.

وكانت شبكة "TNT سيورت البرازيلية" قالت في الاسبوع الماضي، ان باريس سان جيرمان تقدم بعرض رسمي لميسي، يشمل موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

منذ ساعة و 8 دقيقة

حال الفوز على صن داونز.. منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

منذ ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

01:29 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي