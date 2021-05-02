Advertisements

موقف محمد الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الأحد 02/مايو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
كشف أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، من المشاركة في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر الأوليمبي، في حال تأهل الشياطين الحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصرح مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة ان محمد الشناوي، موجود ضمن القائمة التي اختارها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، للمشاركة في دورة أولمبياد طوكيو.

وأشار إلى أنه لن يتم استبعاد الشناوي حتى في حال تأهل النادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووجوده إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي، وان استبعاده غير صحيح.

واختتم ان حارس مصر الأول يريد تمثيل المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، لتكون في سجله كلاعب للمنتخبات الوطنية، حيث شارك في حدث كأس العالم في روسيا 2018.

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

منذ ساعة

رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

حال الفوز على صن داونز.. منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

01:29 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي