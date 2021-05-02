موقف محمد الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

كشف أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، من المشاركة في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر الأوليمبي، في حال تأهل الشياطين الحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وصرح مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة ان محمد الشناوي، موجود ضمن القائمة التي اختارها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، للمشاركة في دورة أولمبياد طوكيو.





وأشار إلى أنه لن يتم استبعاد الشناوي حتى في حال تأهل النادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووجوده إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي، وان استبعاده غير صحيح.





واختتم ان حارس مصر الأول يريد تمثيل المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، لتكون في سجله كلاعب للمنتخبات الوطنية، حيث شارك في حدث كأس العالم في روسيا 2018.



