سعادة في برشلونة.. ميسي يقترب من تمديد عقده

كشفت تقارير صحفية، عن بشرى سارة لجماهير برشلونة الإسباني، بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، الذي اقترب عقده من الانتهاء.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه من الاستمرار أو الرحيل.





وأكدت التقارير أن ميسي بات قريبًا من تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني، حيث أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، وخورخي ميسي والد البرغوث، تحدثا بالفعل، واتفقا على بقاء اللاعب.





وينتظر ميسي في التوقيت الحالي، أن تقدم له إدارة النادي العرض الرسمي للتجديد، حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب شعر بسعادة بالغة بحصد لقب كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى إيمانه بالجيل الجديد في النادي مثل بيدري وفرينكي دي يونج وأنسو فاتي ورونالد أراوخو وفرانسيسكو ترينكاو.





ويضاف إلى ذلك، أن ميسي يعرف نوايا لابورتا، الذي يريد تقوية الفريق وإدخال بعض الأسماء المهمة مثل نيمار نجم باريس سان جيرمان.



