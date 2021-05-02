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بعد غياب سنة و3 أشهر.. ماذا قدم عواد قبل لقاء الزمالك وبيراميدز؟

الأحد 02/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات من المتوقع أن يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمحمد عواد في حراسة مرمى الفريق، خلال مواجهة بيراميدز الليلة.

ويغيب محمد عواد عن حراسة مرمى الزمالك، منذ ما يقرب من سنة و3 أشهر، حيث كان آخر لقاء لعبه في الأول من شهر فبراير عام 2020، أمام أول أغسطس الانجولي في دوري أبطال إفريقيا، حينها انتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وخاض محمد عواد في مسيرته في مصر وخارجها، 183 مباراة، دخل مرماه خلالهم 167 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 77 مباراة، أي ما يعادل 42% من مشاركاته.

- مشاركات عواد أمام بيراميدز
خاض لقائين مع الإسماعيلي، سكن شباكه هدف وحيد، وخرج في اللقاء الآخر بشباك نظيفة، عندما كان بمسماه القديم " الأسيوطي".

لعب لقاء وحيد مع المصري، خرج بشباك نظيفة، عندما كان بمسماه القديم " الأسيوطي".

فيما حرس عرين الزمالك لقائين مع الزمالك، واستطاع الأبيض أن يحقق الفوز في اللقائين، بنتيجة 3-0 و2-0.

جدير بالذكر أن عواد لعب مع الزمالك فقط، 15 مباراة حتى الآن، خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات، ودخل مرماه 13 هدفًا.

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