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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري

الأحد 02/مايو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، مباراة هامة و قوية تجمع صاحب الأرض ريال مدريد بضيفة إشبيلية ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الجاري في تمام الساعة 9 مساءً.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد ريال مدريد بالمركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة ، جمعهم خلال 34 لقاء ، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 جمعهم خلال 33 لقاء.

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