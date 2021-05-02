ماليزيا تعلن رصد أول حالة إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

رصدت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، أول حالة إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، حسبما أفادت اكسترا نيوز.

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا أعلنت فيه أن نسخة كورونا المتحورة فى الهند، قد تم رصدها فى 17 دولة على الأقل حتى الآن.

وقالت الصحة العالمية، إن "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

وكانت السلطات الصحية الهندية، سجلت أمس الأول 352.991 إصابة جديدة فى يوم واحد فى أعلى حصيلة إصابات فى العالم، إضافة إلى 2.812 وفاة فى أعلى حصيلة وطنية.