Advertisements

ماليزيا تعلن رصد أول حالة إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

الأحد 02/مايو/2021 - 02:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، أول حالة إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، حسبما أفادت اكسترا نيوز.

 

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا أعلنت فيه أن نسخة كورونا المتحورة فى الهند، قد تم رصدها فى 17 دولة على الأقل حتى الآن.

 

وقالت الصحة العالمية، إن "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

 

وكانت السلطات الصحية الهندية، سجلت أمس الأول 352.991 إصابة جديدة فى يوم واحد فى أعلى حصيلة إصابات فى العالم، إضافة إلى 2.812 وفاة فى أعلى حصيلة وطنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسخة كورونا المتحورة ماليزيا سلاله الهند

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 6 دقيقة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

بيريز يصدم رونالدو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأردن يسجل 3 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا

أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في كندا

ميركل: علينا الاستعداد لأن تكون الإصابات بالسلالات المتحورة لكورونا هي المهيمنة

أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا في روسيا

تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن نسخة كورونا المتحورة في الهند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

01:29 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي