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قبيل شم النسيم.. 6 نصائح وتحذيرات بشأن الفسيخ في رمضان

الأحد 02/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شم النسيم هذا العام يأتي في ظروف مختلفة عن كل عام حيث يحتفل به المصريين خلال شهر رمضان المبارك، مما يؤدي إلى حرمان البعض من تناول الفسيخ نظرا لملوحته العالية.

العطش الناتج عن الفسيخ
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة في معهد علوم الأغذية، إن العطش الناتج عن الفسيخ أو الرنجة لا يمكن السيطرة عليه خلال الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور لأن كمية الأملاح التي تحتوي عليها تلك الوجبات كبيرة جدًا.

الابتعاد عن مسمى الفسيخ الحلو
وفي تصريحات تليفزيونية، تابعت: "إذا قرر أحدهم أنه يتناول الوجبة بغض النظر عن الأضرار فلا بد من شرائها من مكان موثوق منه مع الابتعاد عن ما يتم الترويج له تحت مسمى الفسيخ الحلو".

لابد من تناول تلك المشروبات
ونصحت المقبلين على تناول وجبة الفسيخ والرنجة في رمضان بضرورة شرب كمية كبيرة من المياه بالإضافة إلى تناول المشروبات الصحية مثل الكركديه والدوم، مع الابتعاد تمامًا عن مشروب العرقسوس لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم والمشروبات الغازية التي تسبب عسر الهضم.

نصائح لتحضير الفسيخ
كما نصح خبراء التغذية بعدة نصائح خلال تحضير الفسيخ، فيجب يجب إضافة الليمون والخس والخيار لتجنب ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة وغسل الفسيخ  بالخل  وعصير الليمون لتقليل الملح.

طرق تجنب عطش اليوم التالي
ولتجنب العطش، يجب الحرص على تناول كم كبير من الخضراوات مثل الخس والخيار لأنها تساعد في التخلص من الملح والشعور بالعطش وتعمل على ترطيب الجسم بسبب ارتفاع محتواها من الماء لأن الخضراوات تمتص الملح الزائد وتخلص الجسم منه.

تأخير السحور
ويفضل تأخير السحور حتى يتمكن الصائم من مقاومة الشعور بالعطش بعد تناول الفسيخ.

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