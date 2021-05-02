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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 20 من مسلسل المداح لـ حمادة هلال

الأحد 02/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة ال 20 من مسلسل المداح لحمادة هلال، أحداث متصاعدة حيث استقبل سمير أبو المجد، والذي يجسد شخصيته محسن منصور، أحد رجال «هاني سراج»، والذين أخبروه أنّ حالهم تبدل للأسوأ منذ مقابلتهم مع حماده هلال ، مهددين بضرورة خروج صابر من حياتهم نظرًا لشعورهم بالخطر مما تسبب في حيرة الآخر لعدم رغبته في تنفيذ هذا الطلب.

وفي مشهد آخر وجد صابر، عبدالرازق أمام منزله، ويعرض عليه مقطع فيديو يظهر به حماده هلال، وهو يحمل شنطة سبائك الذهب والتي جمعها من البيت الذي قتل فيه غالب، والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، كما طلب منه مبلغ مليون جنيه حتى لا يعترف بجريمته ويفضحه بين أهل قريته.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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