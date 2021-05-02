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علي جمعة يكشف عن دعاء لتيسير الزواج (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء لتيسير الزواج.

وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أمر الشباب بالزواج، وقال: " يا مَعْشَرَ الشبابِ من استطاع منكم الباءةَ فلْيَتَزَوَّجْ فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصَنُ للفرجِ ومن لم يستطعْ فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءٌ".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من الادعية التي تيسير الزواج، "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّه لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللهم يسر لي أمري".

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