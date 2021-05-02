شركات السيارات الألمانية تنعش مبيعاتها بتخفيضات 17.9 %

ارتفعت نسبة التخفيضات المقدمة على شراء السيارات الجديدة في ألمانيا، بعد البداية الضعيفة لسوق السيارات في بداية الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لـ"الألمانية".





وجاء ذلك وفقا للدراسة السوقية التي أجراها معهد كار لأبحاث السيارات التابع لجامعة دويسبورج، غربي ألمانيا، حيث أظهرت الدراسة ارتفاعا طفيفا في قيم التخفيضات في (أبريل)، مقارنة بما كانت عليه في (مارس).





وأوضحت الدراسة أن نسبة الخصم التي منحها الموزعون على الإنترنت على شراء السيارات الجديدة في (أبريل) الماضي وصلت في المتوسط إلى 17.9 في المائة، بزيادة بمقدار 0.2 في المائة نقطة مقارنة بتخفيضات (مارس).





وبفضل حافز الشراء المالي الذي تقدمه الحكومة الألمانية، ارتفعت هذه النسبة على السيارات الكهربائية الكاملة إلى 36.4 وعلى السيارات الهجين إلى 27.3 في المائة، ونوهت الدراسة بأن منتجي وموزعي السيارات قاموا الشهر الماضي، وبصورة أقل قليلا، عما كانت عليه الحال في (مارس)، بتسجيل سيارات لحسابهم الشخصي بغرض تسويقها في وقت لاحق كعروض خاصة.





وتراجعت نسبة السيارات الجديدة التي تم ترخيصها بهذا الشكل الشهر الماضي بمقدار 0.8 نقطة لتصل إلى 26 في المائة.





وارتفع الشهر الماضي عدد السيارات المقدمة ضمن العرض المعروف باسم "اشتراكات السيارات" الذي يتعلق بإبرام عقود تأجير تتضمن الصيانة والتأمين، حيث وصل عدد الموديلات المقدمة في هذا العرض إلى 416 موديلا بارتفاع بمقدار 36 موديل مقارنة بآذار (مارس).

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