استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 2-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.





4.28 جنيه للبيع.









سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.





4.28 جنيه للبيع.









سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.





4.28 جنيه للبيع .









سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.





4.28 جنيه للبيع.









سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.





4.27 جنيه للبيع.









سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.





4.28 جنيه للبيع.



