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خناقة شوارع.. فض مشاجرة بين الباعة الجائلين بمدينة الفشن ببني سويف

الأحد 02/مايو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة علي مشاجرة بالعصي والطوب بين الباعة الجائلين بميدان مدينة الفشن.

وعلى الفور انتقل المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن، والعميد محمود مهني مامور مركز شرطة الفشن، والمقدم احمد رأفت مفتش المباحث، والرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن، والنقباء مسعد ذكي وحسين ابراهيم وشريف فارس معاونوا المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الموقف، وضبط عدد من أطراف المشاجرة.

الباعة الجائلين
وتبين من التحريات الاولية التى قادها رجال المباحث، أن سبب المشاجرة يرجع إلي نشوب مشادة كلامية وقعت بين الباعة الجائلين بمدينة الفشن بسبب محاولة كل طرف الأستيلاء علي مساحات من الشارع لوضع الفاكهة بها، وتدخل على إثرها عدد من أقاربهم لنصرتهم، وتبادل الطرفين الضرب بأستخدام العصي والحجارة.

قام رجال المباحث بالقاء القبض علي عدد من اطراف المشاجرة، تم تحريرمحضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

رفع إشغالات وتعديات
وفي نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن، برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة، حملة إشغالات مكبرة حيث تم رفع عشرات الخيم والأرصفة الموجوده في الشارع، والتي أستولي عليها الباعه الجائلين ووضعوا عليها بضاعتهم من الفاكهة.

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