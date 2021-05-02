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النني يزين تشكيلة أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي

الأحد 02/مايو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال تشكيلة الجانرز لمواجهة نيوكاسل والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

ودفع أرتيتا بالدولي المصري محمد النني في وسط الملعب مع الثلاثي ويليان وبيير إيميريك أوباميانج وجابرييل مارتينيلي.

وجاءت تشكيلة الجانرز الرسمية على النحو التالي :-
حراسة المرمى : ريان.
خط الدفاع : لويز - بيليرين - جابرييل - تشاكا.
خط الوسط : النني - أوديجارد - سيبايوس - ويليان.
خط الهجوم : أوباميانج - مارتينيلي

فيما يخوض فريق نادي نيوكاسل المواجهة كالآتي :-

"حراسة المرمى : دوبرافكا.
خط الدفاع :  فيرنانديز - كلارك - دامت - شيلفي - ريتشي.
خط الوسط : ألميرون - ماكسيمن - ميرفي - لونجستاف.
خط الهجوم : ويلسون 

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النني الدوري الانجليزي الممتاز أرسنال

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