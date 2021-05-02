محافظ بني سويف يتابع غلق كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات في شم النسيم (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا الإثنين.



منع التجمعات والاحتفالات

جاء ذلك خلال متابعته لتقارير غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتي عرضها السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمنت الإشارة إلى متابعة الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات، وذلك بالتعاون مع أجهزة وإدارات وأقسام مديرية الأمن لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش.



وشّدد محافظ بني سويف، على إستمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.



لقاح كورونا

وجّدد محافظ بني سويف، مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام باجراءات وقرارات الدولة، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.



وأشار محافظ بني سويف، أنه لايزال لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن السويفي، وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملا مساعدا وليس معوقا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.







