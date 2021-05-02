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الإمارات تسجل 1.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 02/مايو/2021 - 02:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 1.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,791 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأجرت السلطات الصحية الإماراتية، 205.625 فحصًا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم،

 

‌‎وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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