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عاجل.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي المعار

الأحد 02/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مصير واحد من نجوم القلعة الحمراء المعارين من العودة للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلم " الفجر الرياضي " من مصدر مقرب من محمود الجزار نجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة أن اللاعب تلقى رسالة من أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأحمر تؤكد إعجاب موسيماني بإمكانياته لكنه يفضل في الوقت ذاته بقاء اللاعب على سبيل الإعارة لموسم آخر في الجونة.

رغبة موسيماني في أن يبقى اللاعب معار لموسم آخر من أجل إكتساب المزيد من الخبارات على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز خاصةً أنه بالفعل بدأ يتطور بشكل كبير مع وجود تكدس في الخط الخلفي بالأهلي.

يٌذكر أن الجزائر خاض إحدى عشر لقاءاً مع الجونة في مسابقة الدوري المصري خلال الموسم الجاري ويعتبر واحد من أهم العناصر التي تتواجد في المنتخب الأوليمبي.

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