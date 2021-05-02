أشرف مهدي يعيش حالة من النشاط التليفزيوني والسينمائي



أعرب الفنان أشرف مهدي عن سعادته بمشاركته في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعرض حاليا، وحقق نسبة مشاهدة عالية وردود فعل مميزة، حيث يجسد فيه شخصية "أبو قتادة" أحد أفراد الجماعة في أفغانستان، والذي يهتم بأمور أخرى غير أهداف الجماعة مما يجعله ذو سلطة خاصة. اخراج حسام علي.



كما يشارك أشرف أيضا في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي يعرض حاليا، ويجسد فيه شخصية "عبد الله" زوج أخت الفنان محمد فراج ومدير شركة العائلة، وهو من إخراج تامر محسن.



فيما ينتظر أشرف مهدي عرض فيلمه "وش القفص" الذي يجسد فيه شخصية "منصور" الذي يعمل سباك بسيط الحال، في إطار اجتماعي يتناول قصة مجموعة من العاملين بشركة تعمل على صناعة المربى قاموا بطرده ظلما من الشركة وهو من إخراج دينا عبد السلام.



ومن ناحية أخرى أعرب أشرف مهدي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلمه القصير "توك توك" الذي عرض في أكثر من مهرجان، ونال العديد من الجوائز وآخرهم جائزة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي انتهت فعالياته مؤخرا.



ويجسد أشرف فيه شخصية "محروس" الزوج الذي ترك زوجته وأبناءه وإتجه إلى هجرة غير شرعية، وهو من إخراج خضر محمد خضر.



فيما تلقى ردود فعل إيجابية عن مسلسل "الأنسة فرح٣"الذي يجسد فيه شخصية "ماهر" وهو الحبيب السابق ل"دلال" والدة فرح والذي ظهر فجأة في حياتها بعد انفصالها من "ماجد الألفي" ليتزوجا ويستمرا معا حتى يقرر الانفصال عنها وهو من إخراج وائل فرج.