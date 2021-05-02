Advertisements

كارتيرون يحدد طريقة الفتك ببيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الطريقة التي سيواجه بها المارد الأبيض منافسه فريق نادي بيراميدز لحساب مباريات بطولة الدوري.

وأشارت مصادر خاصة للفجر الرياضي إلى أن باتريس كارتيرون طلب من لاعبيه التركيز على إختراق دفاعات بيراميدز من العمق في ظل وجود بعض الأخطاء التي يرتكبها الخط الخلفي لكتيبة الأرجنتيني أروابارينا.

وطالب الفرنسي لاعبوه بإستغلال تلك الثغرة التي يلعب عليها المارد الأبيض في تلك المواجهة وذلك في ظل عدم تمركز لاعبي بيراميدز بشكل جيد خلال الكرات العرضية.

وفي نفس الوقت حذر كارتيرون لاعبيه من الحصول على أي بطاقات صفراء أو الإعتراض بصورة كبيرة على طاقم التحكيم خلال سير المواجهة خوفًا من الطرد ببطاقتين صفراوين.

أخبار تهمك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

منذ ساعة

رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

حال الفوز على صن داونز.. منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

01:29 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي