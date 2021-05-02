كارتيرون يحدد طريقة الفتك ببيراميدز





إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الطريقة التي سيواجه بها المارد الأبيض منافسه فريق نادي بيراميدز لحساب مباريات بطولة الدوري.





وأشارت مصادر خاصة للفجر الرياضي إلى أن باتريس كارتيرون طلب من لاعبيه التركيز على إختراق دفاعات بيراميدز من العمق في ظل وجود بعض الأخطاء التي يرتكبها الخط الخلفي لكتيبة الأرجنتيني أروابارينا.





وطالب الفرنسي لاعبوه بإستغلال تلك الثغرة التي يلعب عليها المارد الأبيض في تلك المواجهة وذلك في ظل عدم تمركز لاعبي بيراميدز بشكل جيد خلال الكرات العرضية.





وفي نفس الوقت حذر كارتيرون لاعبيه من الحصول على أي بطاقات صفراء أو الإعتراض بصورة كبيرة على طاقم التحكيم خلال سير المواجهة خوفًا من الطرد ببطاقتين صفراوين.



