السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ

تنفيذا لقرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإغلاق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين.



وناشد المواطنين بالبعد عن أماكن التجمعات حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك