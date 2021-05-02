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السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ

الأحد 02/مايو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، شواطئ المحافظة، يرافقة خلالها محمد فواز، سكرتير حي الشرق، لمتابعة تطبيق قرار غلق الشواطئ والتأكد من عدم تواجد المواطنين وكذلك التنبية على أصحاب الكافتيريات بعدم استخدام الشاطئ ووضع كراسي للجلوس به. 
جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإغلاق شواطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين. 

وناشد المواطنين بالبعد عن أماكن التجمعات حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ
السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يتابع تطبيق قرار إغلاق الشواطئ

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