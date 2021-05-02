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الهلال السعودي يتفق مع نجم بورتو البرتغالي

الأحد 02/مايو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في التوصل إلى إتفاق مع واحد من نجوم نادي بورتو البرتغالي من أجل الإنضمام إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة " ريكورد " البرتغالية أنه تم توقيع العقد المبدئي بين الهلال ومهاجم بورتو البرتغالي الدولي المالي موسى ماريجا خلال منتصف الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى خمسة عشر مليون يورو لمدة ثلاثة سنوات بالإضافة إلى وجود مبلغ خمسة مليون يورو عند توقيع العقد بين الطرفين.

يُذكر أن ماريجا سبق وأن قام باللعب لأندية الترجي الرياضي التونسي وماريتيمو البرتغالي وأميين الفرنسي وخاض تجربة مع فيتوريا غيماريش قبل أن ينضم لبورتو ويلعب 187 مباراة سجل خلالها 72 هدف وصنع 33 تمريرة حاسمة لزملائه.

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موسى ماريجا بورتو الهلال

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