تفجيران يستهدفان رتلي دعم لوجستي للتحالف الدولي في العراق

استهدف تفجيران، رتلي دعم لوجستي للتحالف الدولي في العراق، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، انفجرت 3 عبوات ناسفة في رتل للتحالف الدولي في مدينة السماوة جنوب العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن الانفجار بسبب مخلفات حربية قديمة تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قضاء الحسينية.