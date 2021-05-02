جولة لمحافظ الدقهلية بجمصة للتأكد من تنفيذ قرار غلق الشواطئ والحدائق العامة لمنع التجمعات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بجولة ميدانية بمدينة جمصة لمتابعة تنفيذ القرار الذي أصدره بغلق جميع الشواطئ والحدائق العامة والتأكد من عدم تواجد أي تجمعات للمواطنين خلال إحتفالات اعياد الربيع "شم النسيم".



تفقد "المحافظ " شاطئ مدينة جمصه ومنطقة 15 مايو والشيخ زايد وحدائق الأندلس وإبن لقمان ووجه لرئيس المدينة بالمتابعة المستمرة علي مدار اليوم وتقسيم فرق متابعة ومراقبة الشواطئ علي الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من عدم وجود أي مواطنين علي الشواطئ خلال الفترة الليلية.

وأشار " مختار " الي أن هناك تنسيق كامل مع اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية من خلال نشر قوات الأمن علي مداخل مدينة جمصة لمنع دخول أي مواطنين غير مقيمين بالمدينة ولمنع تواجد أي مواطنين علي شواطئ المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية علي أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي الحفاظ علي حياة المواطنين منعا لإنتشار فيروس كورونا خلال أعياد الربيع "شم النسيم ".

كما أكد " مختار " علي استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واوضح محافظ الدقهلية انه أصدر قراره بغلق جميع الشواطئ والحدائق العامة إبتدا من امس السبت الموافق 152021 وحتي اشعار آخر وشمل القرار غلق شاطئ مدينة جمصة والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو ومدينة المنصورة الجديدة وغلق الحدائق والمنتزهات العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصه ونواب رئيس المدينة.





وأضاف "المحافظ" ان تلك الجولات تأتي تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية خلال أعياد الربيع منعا لإنتشار فيروس كورونا بغلق جميع الشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات بجميع بالمحافظات حرصا على حياة المواطنين وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن،